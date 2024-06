Hausse des tarifs de voyage en cette veille de Tabaski : « toute augmentation constituerait une violation de la loi n°2021-25 sur les prix…»

Comme à chaque approche de la fête de Tabaski, les tarifs passent du simple au double sans compter les prix à payer pour les bagages. Une habitude que des transporteurs interurbains appliquent comme si c’était quelque chose de normal et de légal et qui pourtant porte préjudice aux voyageurs obligés de s’y conformer.



Toutefois, en cette période de grands départs pour les fêtes de la Tabaski, les services des ministères chargés des Transports terrestres et du Commerce après un constat sur « une hausse exagérée des tarifs pratiqués pour les déplacements interurbains de voyageurs », a sorti un communiqué pour rappeler, les chauffeurs et chefs de garages à l’ordre.



Dans le document en date de ce vendredi 13 juin, le ministre chargé des Transports terrestres, El Malick Ndiaye rappelle que « les tarifs des transports publics routiers de personnes sont encadrés par une réglementation. Informant par la même occasion, les usagers qu'« aucune augmentation des tarifs n'a été discutée, encore moins arrêtée avec les opérateurs ».



Par conséquent, indique le communiqué, « toute hausse unilatérale des tarifs serait de la seule responsabilité des opérateurs ou gestionnaires des gares routières ». Et que « toute augmentation des tarifs constituerait une violation de la réglementation sur les tarifs de transport routier et de la loi n°2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ».



« El Malick Ndiaye exhorte les opérateurs de transport en commun à veiller à l'application stricte de la réglementation sur les tarifs et se réserve le droit de prononcer, à l'encontre de tout contrevenant, les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et instruit les autorités contractantes et le CETUD à surveiller de près les réelles pratiques tarifaires durant cette période de fête pour faciliter les déplacements des citoyens qui souhaitent rejoindre leurs proches », lit-on sur le document.



Il a également demandé les Forces de sécurité, chargées du contrôle routier, à veiller strictement au respect des tarifs actuels.