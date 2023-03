Hausse des tarifs sur le réseau de l’AFTU : le directeur du CETUD promet des sanctions contre les récalcitrants

Le directeur général du Centre exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD), Thierno Birahim Aw a, à travers un communiqué, mis en garde les responsables et membres du réseau de l’AFTU contre une hausse des tarifs. Le directeur du CETUD promet des sanctions contre les opérateurs qui persisteront dans cette modification unilatérale des tarifs. Les sanctions peuvent aller jusqu’au retrait de leur autorisation de transport et leur exclusion du réseau conventionné de l'AFTU.



«Il m'est revenu que certaines lignes du réseau de transport appliquent une hausse des tarifs sans le consentement du CETUD. Cette pratique viole les termes de la convention d'exploitation et entre en contradiction avec la démarche concertée, en cours, sous la supervision du ministère en charge des Transports terrestres», a dit Thierno Birahim Aw dans un communiqué.



Au demeurant, poursuit-t-il, le directeur du CETUD rappelle que les « travaux du comité mis en place à l'effet de formuler des recommandations sur les modalités de financement de l'impact du réajustement des prix du carburant sur le transport urbain, sont finalisés et doivent suivre un processus de validation ».



«Sous ce rapport, je vous mets en demeure de prendre immédiatement les mesures idoines pour demander aux membres de vos GIE de respecter les tarifs en vigueur, conformément au communiqué du ministre chargé des Transports terrestres en date du 15 janvier 2023. Les opérateurs qui persisteront dans cette modification unilatérale des tarifs encourent le retrait de leur autorisation de transport et, conséquemment, leur exclusion du réseau conventionné de l'AFTU», a-t-il averti.