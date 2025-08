Hausse inquiétante des noyades au Sénégal : 28 décès supplémentaires au premier semestre 2025

Le nombre de décès par noyade au Sénégal a connu une hausse de 28 cas au premier semestre de 2025, en comparaison de la même période de l’année dernière, a indiqué le colonel Papa Ange Michel Diatta, chef de la chaine emploi à l’état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



« La première observation pour cette année réside dans la précocité de l’accroissement du nombre de victimes. Par rapport au premier semestre de l’année 2024, on note une hausse du nombre de sorties (+24), une hausse du nombre de victimes (+37) mais également du nombre de décès (+28) », a-t-il précisé.



Faisant le bilan des activités de sauvetage menées par les sapeurs-pompiers, entre le 1er janvier et le 28 juillet 2025, le colonel Diatta a fait savoir que 88 sorties ont été effectuées pour secourir 106 victimes.



Parmi celles-ci, 33 ont été repêchées vivantes par les services de secours de la BNSP. La moyenne d’âge de ces victimes est de 16 ans », a-t-il signalé, en faisant état d’une « féminisation du nombre de victimes, qui passe de zéro durant le premier semestre de l’année à neuf pour la même période cette année ».



Le colonel Diatta relève par ailleurs que durant « le seul mois de juillet 2025, du 1er au 28, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a enregistré 31 sorties. 34 victimes ont été notées, et, parmi celles-ci, 18 ont été repêchées vivantes par ses services de secours et, malheureusement, 16 sont décédées ».



Le colonel Diatta rappelle que « le pic de noyades se situe pendant les vacances scolaires (juillet, août et septembre), période estivale avec de la chaleur et une relative oisiveté provoquée par la fermeture des classes ».