Haut-Karabakh: les séparatistes rendent six blindés et 800 armes légères, selon Moscou

Les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh, qui ont déposé les armes après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan, ont rendu six blindés et plus de 800 armes légères ainsi que des munitions, a rapporté ce vendredi le contingent de la paix russe. «



Conformément aux accords de cessation des hostilités, les formations armées du Karabakh ont commencé à remettre leurs armes et équipements militaires sous le contrôle des forces russes de maintien de la paix. Au 22 septembre, six véhicules blindés, plus de 800 armes légères et antichars et environ 5 000 munitions avaient été remis », a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.