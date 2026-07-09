Réaction institutionnelle : Ousmane Sonko prend acte de la décision du Conseil constitutionnel

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a réagi officiellement à la suite du verdict rendu par le Conseil constitutionnel invalidant la proposition de loi constitutionnelle n° 18/2026. Tout en mettant de côté le débat sur le fond juridique, l'autorité parlementaire a fermement réaffirmé son alignement sur l'ordre institutionnel en déclarant : « Cette décision s’impose à tous ! Dont acte ! »
Pour le chef du pouvoir législatif, cette séquence n'est pas le signe d'une instabilité, mais plutôt la preuve de la vitalité démocratique du pays. Il a souligné qu'« en démocratie, lorsque les institutions jouent leur rôle, chacune dans son périmètre d’action, aucune crise ne peut survenir ».
Face aux futurs chantiers législatifs et aux réformes à venir, le président de la chambre basse s'est voulu rassurant quant à la continuité des travaux parlementaires. Il a ainsi assuré au peuple sénégalais que l’Assemblée nationale « continuera à exercer pleinement la mission qui lui a été confiée », martelant que « des lois seront votées ou rejetées pour honorer les engagements pris envers ce vaillant et digne peuple ».
Pour le chef du pouvoir législatif, cette séquence n'est pas le signe d'une instabilité, mais plutôt la preuve de la vitalité démocratique du pays. Il a souligné qu'« en démocratie, lorsque les institutions jouent leur rôle, chacune dans son périmètre d’action, aucune crise ne peut survenir ».
Face aux futurs chantiers législatifs et aux réformes à venir, le président de la chambre basse s'est voulu rassurant quant à la continuité des travaux parlementaires. Il a ainsi assuré au peuple sénégalais que l’Assemblée nationale « continuera à exercer pleinement la mission qui lui a été confiée », martelant que « des lois seront votées ou rejetées pour honorer les engagements pris envers ce vaillant et digne peuple ».
Autres articles
-
Politique : l’APR fustige l’« improvisation » autour de la réforme constitutionnelle et s'inquiète de la crise économique
-
Violation de l'article 82 : les raisons de l'annulation de la révision constitutionnelle
-
Dialogue social : les 10 points clés des discussions entre le Gouvernement et le Front syndical (FSDT)
-
Justice constitutionnelle : la loi de révision constitutionnelle définitivement déclarée non conforme par les Sages
-
Infrastructures : la BADEA s'engage à accompagner la Vision Sénégal 2050