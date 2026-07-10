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Aïssata Tall Sall salue la décision du Conseil constitutionnel et tacle Pastef



Aïssata Tall Sall salue la décision du Conseil constitutionnel et tacle Pastef
La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal (opposition), Aïssata Tall Sall, a réagi à la décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la Constitution la proposition de loi de révision constitutionnelle n°18/2026.

Dans une publication sur Facebook, l’ancienne ministre a estimé que cette décision rappelle les limites de la majorité parlementaire. « La majorité fait le nombre, mais certainement pas la Loi ! », a-t-elle écrit.

Selon la députée, le Conseil constitutionnel vient de rappeler à Pastef « qu'avoir la majorité même qualifiée, ne suffit pas à faire passer ses volontés surtout lorsqu’elles sont aux antipodes de ce qui est juridiquement convenable

L’avocate s’est également interrogée sur la capacité de la majorité à tirer les leçons de cette nouvelle décision de justice. « Combien de déconvenues faudrait-il à nos collègues pour enfin le comprendre ? », a-t-elle conclu.
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Moussa Ndongo

Vendredi 10 Juillet 2026 - 02:49


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