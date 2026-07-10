Aïssata Tall Sall salue la décision du Conseil constitutionnel et tacle Pastef

La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal (opposition), Aïssata Tall Sall, a réagi à la décision du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la Constitution la proposition de loi de révision constitutionnelle n°18/2026.
Dans une publication sur Facebook, l’ancienne ministre a estimé que cette décision rappelle les limites de la majorité parlementaire. « La majorité fait le nombre, mais certainement pas la Loi ! », a-t-elle écrit.
Selon la députée, le Conseil constitutionnel vient de rappeler à Pastef « qu'avoir la majorité même qualifiée, ne suffit pas à faire passer ses volontés surtout lorsqu’elles sont aux antipodes de ce qui est juridiquement convenable
L’avocate s’est également interrogée sur la capacité de la majorité à tirer les leçons de cette nouvelle décision de justice. « Combien de déconvenues faudrait-il à nos collègues pour enfin le comprendre ? », a-t-elle conclu.
Dans une publication sur Facebook, l’ancienne ministre a estimé que cette décision rappelle les limites de la majorité parlementaire. « La majorité fait le nombre, mais certainement pas la Loi ! », a-t-elle écrit.
Selon la députée, le Conseil constitutionnel vient de rappeler à Pastef « qu'avoir la majorité même qualifiée, ne suffit pas à faire passer ses volontés surtout lorsqu’elles sont aux antipodes de ce qui est juridiquement convenable
L’avocate s’est également interrogée sur la capacité de la majorité à tirer les leçons de cette nouvelle décision de justice. « Combien de déconvenues faudrait-il à nos collègues pour enfin le comprendre ? », a-t-elle conclu.
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