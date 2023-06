Hébergement et restauration : le chiffre d’affaires en hausse au 1er trimestre 2023

Le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration a augmenté de 42,0% au premier trimestre 2023, comparé à la même période de l’année précédente, indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Selon le document, cette hausse est attribuable à l’amélioration concomitante des chiffres d’affaires des services de restauration (+50,6%) et de l’hébergement (29,1%). bonifié de 4,6% sur l’année 2022, par rapport à l’année précédente.



Le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques s’est relevé de 14,4% en variation annuelle, en liaison, particulièrement, avec l’augmentation du chiffre d’affaires des activités d’architecture, d’ingénierie et techniques (+59,0%) et de celui des activités juridiques et comptables (+14,4%).