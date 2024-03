Hélène Tine : « Khalifa Sall a le meilleur profil pour diriger le Sénégal »

Le feuilleton de la crise électorale sénégalaise connaît enfin son épilogue. Après, l’épisode du report de l’élection présidentielle qui a plongé le pays dans un mois de tensions, les Sénégalais iront finalement aux urnes le 24 mars pour le premier tour du scrutin. La course électorale à 11 jours de l’échéance, présente d’importants défis pour les candidats, contraints à une campagne plus courte et qui se déroulera, pour la première fois, durant le mois de ramadan. Hélène Tine, ancienne députée et responsable politique à Thiès, porte son choix sur Khalifa Sall, candidat à l’élection présidentielle. Selon elle, il a le meilleur profil à cause de son expérience politique.

Ibrahima Mansaly

