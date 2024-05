Conseil des ministres : Ngagne Demba Touré hérite de la Société des Mines du Sénégal

C'est devenu un évènement attendu, les nominations en Conseil des ministres. Exceptionnellement tenu jeudi, en raison de la fête du Travail, célébrée hier mercredi 1er mai, le Conseil des ministres de ce jour a également accouché d'une série de nominations par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



En effet, la plus distinguée est celle de Ngagne Demba Touré. Le coordonnateur national des Jeunes de Pastef a été nommé Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN). Il remplace ainsi, à ce poste, Ousmane Cissé. Titulaire d'un master 2 en droit et en Gouvernance des Energies et des Mines, Ngagne Demba Touré pourra adosser cette nomination à son "engagement dans les rangs de Pastef-Les Patriotes".



Inculpé dernièrement en justice, le "Patriote" se voit donc bombarder d'un poste de Directeur général, en vue du déroulement du "Projet".