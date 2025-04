Héros du maintien : Landing Badji sauve Umm Salal de la relégation

En patron dans ses cages, Landing Badji a été l'un des grands artisans du maintien d'Umm Salal en première division qatarienne. Le jeune gardien sénégalais a brillé lors du match de barrage remporté face à Al-Markhiya (2-1, a.p), ce lundi au stade Al Bayt.



Umm Salal peut pousser un grand ouf de soulagement. Opposé à Al-Markhiya dans un match couperet pour rester en en première division qatarienne, le club de Landing Badji a assuré l'essentiel en s'imposant 2-1 après prolongation.



L'attaquant Antonio Mance a ouvert le score dès la 22e minute, mais Al-Markhiya est revenu grâce à un but contre son camp de Marouane Louadni (57e). Il a fallu attendre à la 94e minute pour voir Khaled Abdelraouf délivrer Umm Salal d'une frappe victorieuse, synonyme de maintien.



Dans les buts, Landing Badji, élu meilleur gardien de la dernière CAN U20, a une nouvelle fois montré toute l'étendue de son talent. Aligné comme titulaire, il s'est illustré par plusieurs arrêts décisifs et une sérénité impressionnante dans les moments chauds. À seulement 20 ans, il continue de s'imposer comme un sérieux espoir du football sénégalais.



Conformément au règlement de la Fédération qatarienne de football, ce barrage opposait le 11e de première division au 2e de deuxième division. Grâce cette victoire, Umm Salal évoluera bien en Qatar Stars League la saison prochaine.