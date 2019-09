Histoire Générale du Sénégal: le CODESRIA se félicite d’avoir contribué à la réalisation du projet

Le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA) a envoyé une correspondance datant du 12 Septembre 2019, au Comité de Pilotage de l’Histoire Générale du Sénégal des origines à nos jours, pour adresser ses félicitations au Professeur Iba Der Thiam et à ses collaborateurs, « au nom du Conseil et de son Secrétaire Général, le Dr Godwin Murunga pour la parution des 5 premiers volumes de cet important Projet ».



Selon un communiqué de HGS parvenu à PressAfrik, la lettre indique, « C’est un grand honneur pour le CODESRIA d’avoir apporté sa contribution pour ce prestigieux Projet ».



Le Secrétaire Exécutif du CODESRIA d'ajouter que sa structure sera toujours disposée à poursuivre la collaboration jusqu’à sa finalisation du projet.



Le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), qui a son Siège à Dakar et qui regroupe la majorité des Universités, des Instituts de recherche du continent africain et de la Diaspora, ainsi que des chercheurs, historiens, sociologues, philosophes, économistes, etc.