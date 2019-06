Historique ! Sadio Mané remporte le Onze d'Or 2018-2019

Le Sénégalais Sadio Mané devient ce jeudi 6 juin, le troisième joueur africain à remporter le Onze d’Or européen, qui récompense le meilleur joueur évoluant en Europe par le magazine français Onze Mondial depuis 1976.

En effet, seuls le Libérien (actuel Président de la République) Georges Weah (en 1995) et l’Ivoirien Didier Drogba (en 2004) avaient réussi cette prouesse parmi les joueurs du continent africain.



Les lecteurs sélectionnent le meilleur onze de départ (l'équipe idéale de l'année) et les trois meilleurs joueurs de l'année : Onze d'or, onze d'argent et onze de bronze. N'importe quel joueur évoluant dans un club européen est éligible.