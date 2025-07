Rapport de production juin 2025 : des volumes records et une montée en puissance confirmée pour Sangomar et GTA

Le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines a publié le rapport de production pour juin 2025 des champs pétroliers et gaziers de Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



Pour Sangomar, le rapport révèle qu’au cours du mois, trois (03) cargaisons (SAN034, SAN035, SAN036), représentant un volume total de 2,9 millions de barils, ont été enlevées et commercialisées sur le marché international. Un record de 9,63 millions de barils de pétrole brut a été commercialisé à l’issue du second trimestre. Les prévisions de production pour l’année 2025 restent inchangées ; elles sont estimées à environ 30,53 millions de barils de pétrole brut.



Concernant GTA, deux cargaisons (GTA_2025_003, GTA-2025_004) de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été finalisés au cours de ce mois, avec un volume total de 0,33 millions de mètres cubes (m³). Les opérations de mise en service des installations se poursuivent, en vue d’une montée progressive en puissance de la production.