Cambérène : le Premier ministre promet l’indemnisation des familles endeuillées

En visite à Cambérène ce samedi 5 juillet 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné du ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine et du préfet de Dakar, s’est rendu auprès des familles Ba et Dieng pour leur présenter ses condoléances, après le décès de deux jeunes de la localité.



Au nom du gouvernement, il a promis un accompagnement concret : « L’État prendra ses responsabilités. Nous allons indemniser les familles endeuillées, conformément aux règles du droit. Ce geste ne remplacera jamais une vie, mais il vise à apaiser la douleur et à témoigner du soutien de la nation », a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement a également salué l’engagement des autorités religieuses locales, qu’il a remerciées pour leur rôle dans le maintien du calme et l’apaisement des tensions.