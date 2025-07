Mort de Lamine Dieng : devant le Premier ministre, la famille met en doute la version de l’autopsie

En marge de la visite du Premier ministre à Cambérène ce 5 juillet 2025, venue présenter ses condoléances, Rane Guèye, porte-parole de la famille Dieng et oncle du défunt Lamine Dieng, a exprimé préoccupations concernant les circonstances du décès de son neveu.



S’exprimant devant le chef du gouvernement, il a soulevé plusieurs interrogations sur l’état du corps au moment de sa découverte.



« Une personne noyée, normalement, son corps gonfle. Mais celui de Lamine Dieng ne présentait aucun signe de gonflement, il saignait encore, même au moment de la prière mortuaire. Cela nous pousse à penser qu’il n’est pas mort par noyade », a-t-il affirmé.



Il a également pointé du doigt des contradictions entre les constats faits sur le terrain et certaines conclusions de l’autopsie.

« Si l’autopsie indique que le corps ne saignait pas, alors il y a un problème. Ces incohérences doivent être prises très au sérieux par l’enquête », a-t-il insisté, interpellant directement le Premier ministre.



Par ailleurs, Rane Guèye a dénoncé l’usage de grenades lacrymogènes dans le quartier lors des heurts. Il a notamment évoqué les conséquences sur des habitants innocents.



« Un de nos voisins a été hospitalisé avec sa femme enceinte. Nous demandons que de telles interventions se fassent avec plus de précautions. Nous voulons plus de protection à l’avenir ».