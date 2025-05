Hivernage 2025 : le gouvernement met en place des dispositifs et fixe la feuille de route

Le gouvernement a tenu, ce lundi 12 mai 2025, un Conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations en amont de l’hivernage. Réuni à la Primature sous la direction du chef du gouvernement Ousmane Sonko, de nombreux mesures à mettre en œuvre dans l’urgence ont été définies, avec pour objectif de « garantir la sécurité des populations et la continuité des activités socio-économiques », selon le communiqué de la Primature.



« Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en relation avec les ministres chargés des Collectivités territoriales et des Transports terrestres, veillera au démarrage sans délai et à la finalisation par toutes les structures opérationnelles des opérations pré-hivernage au plus tard le 15 juillet 2025 », précise le document parvenu à PressAfrik. Dans ce cadre, le ministre des Infrastructures devra assurer « l’entretien et la réhabilitation des ouvrages de franchissement dans les zones et sites vulnérables ».



Voulant éviter le débordement des fleuves, le gouvernement compte miser également sur une meilleure anticipation des crues fluviales. « Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en collaboration avec l’OMVS et l’OMVG, prendra les dispositions requises pour assurer un suivi permanent et rapproché du comportement des bassins et une meilleure planification des lâchers d’eau au niveau des barrages de Diama et de Manantali », précise la note.



Mesures dans les localités



Pour parer aux inondations dans certaines localités, il est prévu de « pré-positionner des motopompes de grandes capacités sur les points endémiques et sites stratégiques déjà identifiés ». Ces équipements, accompagnés de « descentes électriques installées partout où ce sera nécessaire », seront acquis avec l’appui du ministère des Finances. Les acteurs communautaires ne seront pas en reste. En effet, Ils recevront «une formation spécifique dispensée par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. »



Les ministres de l’Éducation, de l’Agriculture, de l’Intérieur, des Infrastructures, des Forces armées et des Transports sont chargés de « prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le bon déroulement des activités socio-économiques et le fonctionnement régulier des infrastructures et installations stratégiques, y compris les écoles, mosquées, églises, marchés et axes routiers. »



Concernant les travaux en cours, « les ministres concernés devront engager des plans d’accélération et prévoir, à défaut de les terminer, des mesures transitoires palliatives sur les sites concernés ».

Sécurité civile et assistance aux sinistrés

Concernant l’organisation des secours, le ministère de l’Intérieur « mettra à jour le recensement et la catégorisation des moyens publics et privés mobilisables sur l’ensemble du territoire national » et veillera à « la prise en compte des points vulnérables dans la dotation en paratonnerres et autres équipements de protection civile ». D’ici fin juillet, des « plans de contingence territoriaux » devront être finalisés avec « des dispositifs de pilotage locaux et des moyens d’intervention, de secours et d’assistance prépositionnés ».



Il est aussi prévu des « exercices de simulation » et la sécurisation des bassins de rétention. Le recensement et l’évacuation des bâtiments menaçant ruine ainsi qu’une campagne de sensibilisation contre les noyades sont également annoncés.



Mobilisation financière et équipements

Le ministère des Finances devra « renforcer, au moins à hauteur de 50 %, les ressources prévues dans la Matrice d’Actions prioritaires de Lutte contre les Inondations » et payer sans délai les arriérés dus aux entreprises engagées. Il est aussi prévu de « renforcer le maillage du territoire en radars, en stations d’observation pluviométrique et en équipements de surveillance des bassins ».



Un « dispositif de communication pour la diffusion à temps réel des alertes et des informations utiles » sera mis en place. Une grande campagne de sensibilisation sera lancée en mai, suivie de « journées citoyennes de lutte contre les inondations » de juillet à août, en lien avec les forces de défense et de sécurité.



Une matrice de suivi devra être remise « sous huitaine » au Premier ministre, Ousmane Sonko.