Hommage à Mamadou Dieng ancien adjoint au maire de Thiès et Sg de la Cena

Difficile est pour moi, ta fille endeuillée, de rédiger cet septième éloge funèbre te rendant hommage.

L'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort, mais tu as toujours su nous montrer, à mes frères et à mes deux mamans, à quel point tu tenais à nous. Aujourd'hui, c'est à nous de te redire au delà de nos prières quotidiennes, à quel point tu nous manques.



Tu as été un véritable pilier pour toute la famille. Au quotidien, tu étais l'homme de la situation. En plus d'être un papa aimant, tu étais sensible et généreux. Je sais que ce texte ne pourra pas exprimer tout ce que j'ai envie de te dire, mais je voudrais que toute la nation sache à quel point tu me manques.



On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a aimée pendant toute sa vie. Tu laisses un vide dans mon cœur et dans celui de tous nos proches. Parfois je me surprends à sourire en pensant à toi, à ces souvenirs heureux, puis je me réveille brutalement en haïssant cette vie qui t'a arraché à moi, qui t'a pris de force malgré toi. Je sais que tu t'es battu et que tu as tout fait pour rester près de moi.



Les pleurs font désormais partie de mon quotidien. Combien de temps cela va durer ? Comment faire le deuil ? Comment pourrais-je faire le deuil de la personne que j'aime le plus au monde ? Aucune réponse. Tu fais et feras toujours partie de moi. Aucun deuil ne pourra m'aider à me reconstruire sans toi. C'est certainement toi qui m'aidera à reprendre goût à la vie, à retrouver un sens à mon existence, car je sais que tu ne voudrais pas que je sois malheureuse. C'est certainement grâce à toi que j'arriverai à me reconstruire. Je te promets de tout faire pour me relever et continuer à vivre pour ta mémoire.



Ton souvenir, ton sourire, ton odeur, ta voix ne s'effaceront jamais. Ils sont et seront toujours en moi.

Vas en paix DIENG SALLAH BIGUE NGONE YOUGA FALLY YACINE ISSEU BOROM NIETY DIOR YI DIOR YALLA DIOR ISSEU AK DIOR MOU NEXMA WO



Ta fille bien-aimée

Mme SECK Awa Dieng