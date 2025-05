Hommage à l’ONU : le gendarme sénégalais Arona Diouf décoré à titre posthume

En prélude à la Journée internationale des Casques bleus de l’ONU, célébrée le jeudi 29 mai 2025, une cérémonie d’hommage a été organisée ce mardi 27 mai au Siège des Nations Unies à New York. Présidée par le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, elle a honoré la mémoire des soldats de la paix tombés sur le champ d’honneur.



Cette année, 57 membres des forces de maintien de la paix ont été décorés à titre posthume de la Médaille Dag Hammarskjöld, en reconnaissance de leur sacrifice ultime. Parmi eux figure le gendarme sénégalais Arona Diouf, qui a servi au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).



Deux femmes ont également été distinguées pour leur engagement exemplaire. Il s’agit de la commandante d’escadron Sharon Mwinsote Syme (Ghana), lauréate du Prix de l’avocate militaire pour l’égalité des genres 2024, et de la surintendante Zainab Gbla (Sierra Leone), nommée Policière de l’année. Elles sont actuellement déployées dans le cadre de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).



Selon un communiqué publié le même jour, le Sénégal figure au 12e rang mondial des pays contributeurs de personnel en uniforme aux missions de paix de l’ONU. Le pays déploie près de 1 300 militaires et policiers, dont 225 femmes, principalement en République centrafricaine et en République démocratique du Congo.



Le thème retenu pour cette édition est : « L’avenir du maintien de la paix ». Il reflète l’engagement des Nations Unies à moderniser et adapter ses opérations aux nouveaux défis sécuritaires mondiaux. Cette orientation s’inscrit dans le cadre du « Pacte pour l’avenir », adopté en 2024, et réaffirmé lors de la dernière Réunion ministérielle sur le maintien de la paix tenue à Berlin.



Au cours de la cérémonie, le Secrétaire général António Guterres a déposé une gerbe en hommage aux plus de 4 400 Casques bleus ayant perdu la vie depuis le lancement des opérations de maintien de la paix de l’ONU en 1948.