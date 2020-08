Homme marié retrouvé mort dans une chambre d’auberge à Malika: la victime est décédée d’un "infarctus du myocarde" (autopsie)

L’homme marié retrouvé mort ce week-end dans une chambre d’auberge à Malika, dans la banlieue de Dakar, est décédé d’un « infarctus du myocarde », en d’autres termes d’une crise cardiaque, selon l’autopsie. Selon L’Observateur, une autorisation d’inhumer a été remise à sa famille.



C’est en fin d’après-midi du vendredi que le sieur C.T.S a débarqué à l’auberge en compagnie d’une dame pour prendre une chambre en location. Après une formalité d’usage le couple se retire dans la chambre pour prendre du bon temps.



Au petit matin du samedi, la femme décide d’aller faire quelques courses et des provisions. A son retour, elle freine à l’entrée de la chambre lorsqu’elle découvre son « homme » couché sur le dos, inerte et respirant difficilement. Elle s’en va vite aviser la gérante et toutes les deux se rendent rapidement dans la chambre. Mais les efforts faits pour tenter de le sauver seront vains.