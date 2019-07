Hôpital Aristide de Dantec: Des médecins refusent de rendre un nouveau-né à sa maman pour non paiement de la facture

L’accès au soin médical est loin d’être fortuit pour les personnes démunies au Sénégal. Un fait inédit et triste s’est passé hier –lundi à l’Hôpital Aristide Le Dantec à Dakar. C’est un nouveau-né que des médecins ont refusé de rendre à sa maman, informe le "Témoin" dans sa livraison de ce mardi 9 juillet 2019. Pour cause de non-paiement d’une facture estimée à une valeur de plus d’un million. N’ayant pas les moyens pour payer la facture de l'accouchement suivi de l'opération de son bébé, les médecins ont pris en otage le nouveau-né qu’ils ont refusé de rendre à sa maman.



« J’ai amené la femme de mon fils pour accoucher à l’hôpital Aristide de LE DANTEC. Après avoir subi une opération, les médecins ont pris le bébé, pour dire que l’enfant doit également subir une opération. Après l'opération, les médecins ont remis à la famille une facture 1 010 00 FCFA. Voilà 15 jours qu’on n’arrive pas à récupérer le bébé. Les médecins campent sur leur position. Le père du bébé a vendu tous ses biens pour cette facture. Il a vraiment fait tout ce qu’il peut, malheureusement rien n’a changé », a témoigné la belle-mère sur les colonnes de « Témoin ».