Hôpital régional de Saint-Louis: le personnel dit non à l'arrivée d'un nouvel agent comptable

Le personnel de l’hôpital régional de Saint-Louis, par la voix d’Honorio Tendeng, estime que l’arrivée du nouvel agent comptable pourrait compromettre les progrès récents de l’établissement. « Aujourd'hui, la nouvelle direction avec le docteur Maguette Seck et l'agent comptable Olivier Sambou ont insufflé une nouvelle dynamique au personnel, permettant ainsi de prodiguer des soins de qualité aux populations. Nous ne voulons pas de ce monsieur. Partout où il est passé, il a traîné des casseroles, laissant ses hôpitaux et ses établissements dans une faillite totale. Ici à Saint-Louis, nous refusons simplement de recevoir cet individu, car nous avons un projet en cours et depuis deux ans, l'hôpital est calme, tout le monde est au travail, et nous n'accepterons pas qu'on envoie quelqu'un qui pourrait nous replonger dans une situation difficile et faire souffrir à nouveau les populations de Saint-Louis », a déclaré Honorio Tendeng, porte-parole de l’Alliance A3S.



Les syndicats soulignent que l'établissement a déjà connu des difficultés financières majeures, mettant en péril sa capacité à assurer des soins de qualité à la population. « Grâce aux efforts de la nouvelle direction, dirigée par le Dr. Maguette Seck, et de l'agent comptable Olivier Sambou, l'hôpital de Saint-Louis a réussi à surmonter ses problèmes financiers et à fournir des soins de qualité. Nous avons donc décidé, en tant qu'Alliance A3S et personnel, de lancer un avertissement. Nous interpellons le payeur, le directeur de la solde, et nous les mettons en responsabilité de tout ce qui pourrait advenir par rapport à cette situation, car le personnel restera prêt. Saint-Louis restera prêt et mobilisé contre cette affectation », a soutenu Honorio Tendeng.