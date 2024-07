Horreur au Kenya: les corps "gravement démembrés" de huit femmes retrouvés dans la décharge de Nairobi

Huit corps de femmes ont été retrouvés jusqu'à présent dans la décharge d'un bidonville du sud de Nairobi, a indiqué dimanche le chef par intérim de la police du Kenya.



Les corps "gravement démembrés" sont "dans différents états de décomposition et ont été laissés dans des sacs", a déclaré Douglas Kanja lors d'une conférence de presse, ajoutant que des enquêtes sur cette macabre découverte étaient en cours.

Il a ajouté que les six premiers cadavres avaient été retrouvés vendredi et que des parties du corps de deux autres femmes avaient été retrouvées samedi.



"Je voudrais assurer les gens que nous sommes engagés à mener des enquêtes transparentes, approfondies et rapides", a-t-il affirmé.



Il a également appelé à la coopération des habitants dans l'enquête "afin que nous traduisions en justice les auteurs de ces actes odieux".



M. Kanja a pris ses fonctions cette semaine après la démission du chef de la police nationale, Japhet Koome, suite à la colère exprimée par les Kényans après la mort de dizaines de personnes lors de manifestations antigouvernementales en juin dernier.