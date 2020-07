Huawei, partenaire stratégique du Cap-Vert dans le cadre des TIC académiques

NOSi (Núcleo Operacional da Sociedade de Informação) est une structure créé en 2003 par le conseil des ministres du Cap-Vert, présidé par le premier ministre du Cap-Vert. Sa mission consiste à offrir une plate-forme de communication sécurisée et complète, reliant les nombreux secteurs en croissance du pays.



Selon un communiqué publié par NOSi sur son site officiel, une vingtaine de techniciens en TIC ont bénéficié depuis le début du juin, des cours de spécialisation dans différents domaines de TIC (Routage et commutation, WLAN, Big Data, Cloud Computing, Sécurité, Intelligence Artificielle) administrés par des experts de Huawei ICT Académie. Huawei Academy est un important partenaire de NOSi dans le cadre de son objectif de formation et de qualification de ses techniciens à travers de différentes formations en technologies actuelles. Ces dernières permettent de stimuler l’innovation de l’entrepreneuriat dans l’économie numérique.



Selon NOSi, l’un des objectifs de l’ICT Academy est de créer un pont académique dans le but de cultiver en permanence davantage de meilleurs talents. Il vise à combler l’écart entre la capacité des talents et les besoins de l’industrie, en offrant des cours haut de gamme, des ressources pédagogiques qui permettront aux étudiants de renforcer leurs compétences techniques et la possibilité d’acquérir des certificats internationalement reconnus qui augmenteront leurs chances d’obtenir l’emploi qu’ils souhaitent et de contribuer au développement du pays.



Le partenariat d’ICT Académie n’existe pas seulement au Cap-Vert, mais aussi dans le pays de la Téranga, un pays qui développe sans retard son économie numérique, avec actuellement, 7 écoles : ESP, ESP, ESMT, ISI, UVS, UGB, USAZ qui sont en partenariat avec Huawei. C’est un partenariat créé dans le cadre du développement des talents en TIC au Sénégal.



