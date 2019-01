Huit charges pèsent sur le leader de l'opposition camerounaise arrêté lundi dans la soirée suite aux marches organisées par son parti politique.



Le professeur Maurice Kamto est détenu au Groupement Spécial Opérationnel (GSO). Il été entendu mercredi par les enquêteurs de cette unité d'élite de la police camerounaise.



Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) a pour la première fois rencontré ses avocats et sa famille depuis son arrestation lundi.



M. Kamto qui selon ses avocats se porte bien avec le moral haut s'est désolidarisé des mouvements de colère qui ont conduit au saccage de certaines représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger.



Me Sylvain Souop indique que son client "assume les marches pacifiques" de son parti politique "qui ont eu lieu au Cameroun".



"Le Professeur Kamto dénonce ce vandalisme des représentations diplomatiques camerounaises à l'étranger parce qu'il n'a jamais envoyé qui que ce soit casser quoi que ce soit à l'extérieur du Cameroun" a relayé l'avocat.



Des policiers ont tenté d'interroger M. Kamto mardi, chose qu'il a refusé, insistant pour que ses avocats soient présents lors de l'échange avec les enquêteurs ; ce qui a été finalement possible mercredi.

Après son interrogatoire, huit charges pèsent sur le leader du MRC dont celui d'attroupement, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, insurrection, incitation à l'insurrection, association de malfaiteurs et complicité.



Ces huit charges pèsent également sur les 200 autres détenus qui séjournent derrière les barreaux depuis la "marche blanche" du MRC réprimée le 26 janvier.