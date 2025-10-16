Huit milliards destinés aux populations de Bakel : Le Mouvement Guem Sa Bopp saisit le Pôle judiciaire financier et exige la lumière

Le Mouvement Guem Sa Bopp a annoncé avoir déposé une plainte officielle auprès du Pôle Judiciaire Financier concernant un détournement présumé de huit (8) milliards de francs CFA, inscrits dans la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2024, et destinés aux populations sinistrées de Bakel.



Dans un communiqué publié le mercredi 15 octobre, le mouvement dirigé par Bougane Gueye Dany dénonce que ces « fonds publics, annoncés en grande pompe par les autorités comme une réponse d’urgence aux inondations et un soutien aux familles touchées, demeurent à ce jour introuvables ».



« Aucune autorité locale n’a été associée à leur distribution. Aucun bénéficiaire n’a été identifié. Aucun rapport d’exécution budgétaire n’a été publié », a affirmé Guem Sa Bopp, qui s’interroge : « Où sont passés les huit milliards du peuple sénégalais ? »



Le mouvement souligne que cette « opacité financière met gravement en cause la transparence de la gestion publique et soulève des interrogations légitimes sur le sort de ces ressources, pourtant votées par le Parlement au nom du peuple sénégalais. »



Le Mouvement Guem Sa Bopp prend à témoin le peuple sénégalais et exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire.



Bougane et ses camarades demandent au Pôle Judiciaire Financier d’ouvrir sans délai une enquête indépendante et approfondie, afin de retracer la destination réelle de ces fonds et établir les responsabilités, à tous les niveaux de la chaîne gouvernementale.



Selon le mouvement, cette démarche est nécessaire pour permettre au Procureur de la République de travailler en toute sérénité, sans aucune pression politique ni interférence de l’exécutif.

