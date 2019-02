Humilié par Wade, Babacar Gaye dénonce un "complot permanent" et réserve sa décision

Babacar Gaye est touché dans sa chair. Il a tellement eu mal qu’il n’a pu garder la scène qui pourtant était à l’abri des journalistes et du public. Elle s’est déroulée lors de la réunion du Comité directeur du PDS. C’est le porte-parole du PDS, himself qui raconte. «Hier, 13 février 2019, le Comité Directeur du Pds se réunit à l'hôtel Terrou Bi. Me Wade entre dans la salle sous une pluie d’ovations et de Sopi. Arrivé à mon niveau et après une chaleureuse salutation, il me lança à la figure: “Tu es là? On m'a dit que tu étais parti”. Immédiatement il se retourna sur lui-même pour s'interroger, les yeux hagards: “Où est Oumar Sarr? Choqué, je ne dis mot; surpris et surtout dépité d'une telle apostrophe venant de Me Wade. Mon sang fit rapidement un tour. Alors, je reste zen en maîtrisant le feu qui couvait en moi».



Le responsable libéral de Kaffrine de poursuivre sa mésaventure : «N'ayant pas vu Oumar Sarr, il s'adressa à Mayoro Faye en lui posant la même question. Le chargé de la communication du parti n'a eu d'autre réaction que de lui rétorquer: “Qui vous l'a dit Monsieur le Président?”. Me Wade réagit, sûr de son fait: “On m'a bien dit que Babacar est parti. Où est Oumar Sarr”, renchérit-il. N'ayant aucune réponse, il poursuivit: “Bon comme tu es là, c'est bien et c'est l'essentiel.”