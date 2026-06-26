Hydraulique rurale : le ministre Cheikh Tidiane Dièye inaugure de nouvelles infrastructures à Gorou, Ndiébel et Fass Gossas

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, a procédé à l’inauguration et à la visite de nouvelles infrastructures hydrauliques dans les localités de Gorou, Ndiébel et Fass Gossas. Cette tournée officielle vise à concrétiser la volonté des plus hautes autorités de l'État de faire de l’accès à l’eau potable un droit effectif pour l’ensemble des citoyens en milieu rural.



Ces réalisations s'inscrivent dans une politique d'équité territoriale et de justice sociale, pensée pour rapprocher durablement le service public de l'eau des communautés. Selon le ministère, ces nouveaux ouvrages ne se limitent pas à de simples infrastructures techniques, mais portent l'ambition de transformer le quotidien des populations locales.



Placée sous le signe de la proximité, cette série de visites sur le terrain met en lumière des projets structurants conçus pour faire de l'approvisionnement en eau un levier direct de santé publique, de dignité et de développement économique local. À travers ces mises en service, les autorités entendent redonner de l'espoir aux zones rurales en améliorant significativement leurs conditions de vie.