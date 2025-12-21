Relance de l’économie en Casamance : Dr. Madana KANE salue la vision de terrain du Chef de l’État

​Invité de l'émission « Jury du Dimanche », ce 21 décembre, l'économiste Dr. Madana KANE a analysé les enjeux de la tournée économique du président de la République entamée à Ziguinchor. Entre constat de terrain et désenclavement, l'expert souligne l'importance stratégique des infrastructures pour le Sud du pays.



​Pour Dr. Madana KANE, initiateur de la startup politique Dundu, cette descente du Chef de l'État en Casamance ne relève pas de la simple visite de courtoisie, mais d'un impératif de suivi de la politique économique nationale. Selon lui, il est crucial que le Président puisse évaluer de visu l'état d'avancement des projets qu'il a lui-même initiés.

​

« À un certain moment, le président a besoin aussi de descendre sur le terrain et de voir la situation : qu’est-ce qui s’est fait par rapport aux projets ? Qu’est-ce qui s’est fait par rapport à l’économie du Sénégal ? Et quelles sont les perspectives ? » a-t-il déclaré.



​Cette démarche permet de mesurer l'écart entre la « vision tracée » et sa réalisation concrète, particulièrement dans le cadre du « Plan Diomaye pour la Casamance », qui comporte d'importants volets sociaux et économiques.



​L'un des points forts de cette tournée est l'inauguration du nouvel aéroport de Ziguinchor. Pour l'économiste, cette infrastructure dépasse le cadre du transport : elle est un moteur de décentralisation et d'ouverture.



​Les bénéfices attendus selon Dr. Madana KANE c’est désenclavement (ouvrir la zone Sud au reste du Sénégal et à l'international), de dynamisme local (stimuler l'économie de toute la région, et non seulement celle de Ziguinchor) et​ la valorisation du potentiel c’est-à-dire (exploiter pleinement les richesses naturelles et agricoles de la Casamance).



​« Le fait aujourd’hui de mettre des infrastructures qui permettent de desservir un peu toute la partie de cette zone-là [...] peut permettre d’embellir l’économie dans cette partie du Sénégal », a conclu l'économiste, rappelant que la zone Sud reste un pôle stratégique majeur pour l'émergence économique du pays.