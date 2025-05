Hypertension artérielle au Sénégal : une prévalence préoccupante de 24,5 %, selon l’enquête STEPS 2024

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’hypertension artérielle célébrée ce 17 mai, le ministère de la Santé du Sénégal a publié une fiche technique sur l’état de cette maladie dans le pays. Selon les données issues de l’enquête STEPS 2024, la prévalence nationale de l’hypertension artérielle chez les adultes âgés de 18 à 69 ans s’élève à 24,5 %.

Cette proportion augmente de manière significative avec l’âge : 42,9 % chez les 44-59 ans, et 57,4 % chez les 60-69 ans. Des chiffres qui témoignent de la progression silencieuse mais inquiétante de cette pathologie chronique, considérée comme un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires.

Le document rappelle que l’hypertension artérielle, lorsqu’elle n’est pas diagnostiquée ou mal contrôlée, peut entraîner des complications graves telles que l’accident vasculaire cérébral (AVC), la crise cardiaque, l’insuffisance cardiaque, ou encore la maladie rénale chronique. Ces affections, souvent invalidantes, alourdissent le fardeau sanitaire et économique pour les patients et le système de santé national.

Face à cette menace croissante, les spécialistes insistent sur la prévention, premier rempart contre l’hypertension. Ils recommandent l’adoption de mesures hygiéno-diététiques simples mais efficaces :réduction de la consommation de sel, pratique régulière d’une activité physique, alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes, arrêt du tabac et de l’alcool, contrôle régulier de la tension artérielle, notamment en milieu communautaire

La fiche technique du ministère souligne également que les maladies non transmissibles (MNT), dont l’hypertension fait partie, sont responsables de 53 % des décès au Sénégal, selon le profil pays de l’OMS de 2019. Ces chiffres traduisent un enjeu de santé publique majeur, nécessitant des politiques de prévention plus vigoureuses, une meilleure sensibilisation de la population et un renforcement des services de dépistage et de prise en charge dans les structures de santé.