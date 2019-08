Ibrahima Baba Sall, député-maire de Bakel sur la manifestation de lundi: « je ne reconnais pas ces jeunes et personne ne les reconnait »

Le député-maire de Bakel, ville située à l’est du Sénégal, Ibrahima Baba Sall ne semble pas apprécier la manifestation des jeunes du département prévue lundi 26 août pour. Intervenant sur la Rfm, il dit ne pas reconnaitre ces jeunes, avant d’ajourer que la ville n’a jamais été aussi proche de l’émergence.



« A Bakel, nous sommes en train de butiner toute la voirie de la commune. Nous avons un centre social qui est en cours de finition et un centre de télémédecine qui n’existe pas partout. Des Bakelois, des Mauritaniens, des Maliens et des Guinéens pourront faire des diagnostics avec des médecins spécialistes » a soutenu le maire.



Parlant toujours des réalisations faites dans le département, M. Sall a aussi évoqué le cas de l’hôpital sous-régional dont les plans sont finis et qui sera construit bientôt. Il soutient qu’il ne « connait et ne reconnait pas ces jeunes » qui vont manifester lundi 26 aout, ajoutant que « personne ne les connait ».



Face aux dures conditions de vie et aux manques d’infrastructures, les jeunes de l’Association de la grande marche citoyenne de Bakel a décidé de briser le silence à travers une marche qu’elle organise lundi 26 août. « Tout le département est à pied d’œuvre. Nous nous préparons pour faire une grande marche pacifique afin de montrer à l’opinion nationale et internationale que le département, dépourvu d’infrastructures, souffre », a dit le coordonnateur, Boubou Diakhaté.