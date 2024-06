«Ici, on est au cœur de la crise»: le Tchad face à l'afflux des réfugiés soudanais

Le soleil est au zénith. Ici, selon les humanitaires, 100 à 1 000 réfugiés entrent en moyenne chaque jour à cause de la crise soudanaise. Sous le pont qui marque la frontière, Mahamat Adoum, agent de protection de la CNAR, la Commission nationale d’accueil des réfugiés, est assis devant son bureau, tablette numérique en main. Il enregistre les nouveaux réfugiés et les oriente vers un kiosque sanitaire pour les premiers examens de santé : « Nous sommes là 7 jours sur 7. Nous avons reçu près de 110 familles aujourd’hui, elles craignent l’insécurité et la famine. »



Haran Hassan Mahamat, la quarantaine, veuve et mère de 6 enfants, est nouvellement arrivée en provenance de El-Djénéina, une ville du Darfour. « Nous venons d’arriver parce qu’il n’y avait pas des moyens de transports. Et là, on n’a rien à manger et la guerre ne fait que continuer on ne sait à quel saint se vouer. On a perdu nos maris, certains sont disparus, difficile de communiquer avec d’autres comme ils vivent en cachette à cause de la crise. Vues toutes ces difficultés, on préfère venir vivre avec nos frères ici. On s’est même déjà fait enregistrer. »



« On n’a plus d’argent »

Le Soudan est une crise oubliée mais situation humanitaire ici reste catastrophique, alerte Laoura Lo Castro, représentante du HCR au Tchad : « Ici, on est au cœur de la crise on ne sort pas de l’urgence et on n’a plus d’argent. L’année passée, on a réussi à mobiliser 40% des besoins. On est aujourd’hui au mois de mai et on a que 6%. Comment le Tchad va faire pour absorber cette population et éviter des catastrophes humanitaire », s’inquiète la représentante du HCR.



En un an, le Tchad est devenu l’un des principaux pays d’accueil au monde avec près de 600 000 réfugiés à l’Est si l’on considère le nombre de réfugiés par rapport à la population. Les autorités plaident pour un soutien accru de la communauté internationale, tandis que le conflit s’enlise de l’autre côté de la frontière.