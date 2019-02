Idrissa Seck à Kaolack : "le transport, ce n'est pas tout simplement de faire des routes"

Le candidat de la coalition "Idy 2019", est arrivé ce mardi soir à Kaolack, au centre du Sénégal dans le cadre de sa campagne électorale. Idrissa Seck, 59 ans, a pour la première fois depuis le début de la campagne, décliné son programme. Il a dévoilé trois axes majeurs que sont la diplomatie, le commerce et le transport. S'adressant au président sortant Macky Sall qui dans bilan durant ses 7 ans soutient avec fait 17.000 km de route, M. Seck a déclaré que le transport, "il ne s'agit pas tout simplement de faire des routes". Il a promis une large concertation avec les acteurs du secteur des transports pour "mettre fin aux tracasseries, car le transport occupe un place importante dans l'économie du pays". Idrissa Seck va également garantir la commercialisation de l'arachide et doter des agriculteurs de matériels complets et des semences. Dans ce fief de Baye Niasse (de la confrérie tidiane), le candidat veut profiter de cette opportunité pour renforcer la diplomatie sénégalaise avec le Nigeria où le marabout a beaucoup plus de disciplines. Idy dans son boubou traditionnel blanc avec à ses côtés Pape Diop de Bokk Guiss Guiss, a salué notamment le soutien de Abdou Mbaye, ancien PM, de Mamadou Lamine Diallo de Tekki, pour la forte mobilisation à son arrivée à Kaolack. Des partisans sont venus l'accueillir à l'entrée de la ville, vêtus de tee-shirts orangers et des pancartes en main. Son cortège a dépassé celui de Ousmane Sonko, un autre candidat à la présentielle, sans incident.