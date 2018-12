Idrissa Seck à son investiture : "l'espoir est permis"

Investi ce dimanche par les Forces démocratiques sénégalaises (Fds) pour la présidentielle sénégalaise du 24 février, Idrissa Seck a déclaré pour la présidentielle l'espoir est permis avec la jeunesse dont Babacar Diop, président des Fds.



« Je suis persuadé que l'espoir est permis avec les jeunes comme Babacar Diop, parce qu'ils se sont mobilisés pour une seule cause : le Sénégal », a dit le leader de Rewmi, qui a choisi de ne pas critiquer le candidat sortant : Macky Sall.



Sans lire de discours, estimant que quelqu'un qui doit s'adresser à la nation n'en a pas besoin, Idy a surtout axé ses propos sur la jeunesse sénégalaise. « L'emploi des jeunes, leur responsabilisation et engagement, occuperont une place de choix, car démographiquement et démocratiquement les joutes électorales reposent sur eux ».



Idrissa Seck tient aussi à la sécurité intérieure et extérieure. Face aux militants, il lance : « tout dépend de vous le 24 février 2019 ».