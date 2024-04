Idrissa Seck affirme qu’il « restera au service du Sénégal »

Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2024, s'est exprimé lors de la fête de la Korité à la Grande mosquée Moussanté de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Il a souligné que le temps de l'action était venu et que le temps du débat était clos. Ainsi, il a affirmé « accepter souverainement la décision du peuple sénégalais. »



L'ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) dit «être au service du pays». Malgré sa défaite électorale, il a déclaré qu’il « restera engagé au service du pays et souhaite que les nouveaux dirigeants délivrent les résultats promis au peuple, notamment sur des questions cruciales comme la cherté de la vie, l'emploi des jeunes et la justice. »



Idrissa Seck a présenté ses vœux à ses concitoyens et a prié pour que le Sénégal connaisse la miséricorde divine, la paix et la prospérité, informe Le Quotidien.