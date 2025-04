«Il est parti dans la gloire»: en Afrique, les hommages affluent après la mort du pape François

Le pape François est mort lundi 21 avril 2025 au Vatican. Le souverain pontife argentin, en fonction depuis 2013, avait 88 ans. L’annonce de son décès a provoqué une vague de tristesse et d’hommages en Afrique, notamment.



Quelques fidèles étaient partis écouter la messe de 08h00 à Abidjan, en ce lundi de Pâques. Cela alors que beaucoup profitaient de cette date pour se retrouver en famille, dans leurs villages, pour fêter la veille jusque tard la « paquinou », une tradition ivoirienne. Et c’est seulement au sortir de l’office qu’ils ont appris la nouvelle. Cela a donc été un choc pour eux, rapporte notre correspondante, Bineta Diagne.



« Il est parti dans la gloire », affirme Lise qui le décrit comme un souverain pontife très ouvert sur le monde et très préoccupé par la question de la paix. « On a prié ce matin pour sa santé », dit une autre fidèle. « Il était rassembleur, sans distinction de race et de sexe », ajoute Bernadette. La même image reste à l’esprit de Mathurin, marqué par son ouverture sur la question de l’homosexualité.