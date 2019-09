Île à Morfil: trois personnes tuées par les abeilles

Trois (3) morts, c’est le bilan enregistré dans l’invasion des abeilles à Gué, un village situé dans l’Ile à Morfil. Le dernier décès remonte à hier mercredi 4 septembre, renseigne un habitant du village répondant au nom de Abdoul Sall, au micro de i-Radio.



« La forêt est pratiquement envahie », alerte-t-il. « Gué est un village où on pratique l’agriculture, il y a des arbres, des champs, etc. Dans les manguiers, il y a des abeilles. Actuellement, nous avons un blessé très grave, qui se trouve dans le coma à l’hôpital Principal. Il a été attaqué avec son fils».



Parmi les victimes, une femme et son enfant sont recensés. Un réparateur de machine a été également attaqué, précise Sall, qui déplore l’inertie des autorités. De ce fait les habitants de Gué n’ont que leurs yeux pour constater lés dégâts, en attendant la prochaine attaque mortelle des abeilles.