Île de Ngor : deux jeunes hommes surpris en plein ébats sexuels

Le 29 juillet dernier, aux environs de 19 heures, les éléments de la brigade de proximité de Ngor ont été informés que deux individus se livraient à des "actes contre nature" dans une résidence sur l'île. Les deux hommes, L. Mb. et A. Nd., ont été surpris en plein acte sexuel par Ch. Nd. le gérant de la résidence.



Informés, les éléments enquêteurs ont procédé à leur arrestation avant de les conduire, hier vendredi, devant le procureur de la République pour acte contre nature. Selon le journal l’Observateur, les faits se sont déroulés lundi dernier.



D’après les déclarations du gérant Ch. Nd., ce jour-là, vers 11 heures, il a reçu L. Mb. et A. Nd. qui lui ont manifesté leur désir de louer une chambre pour se détendre. Le gérant de la résidence leur a donné une chambre pour la journée moyennant la somme de 13 mille Fcfa. Les mis en cause ont, dans la foulée, rejoint ladite chambre.



Selon toujours les déclarations de Ch. Nd., vers 18 heures, son petit frère est venu l'informer qu'il entendait des bruits bizarres provenant de la chambre des mis en cause. Confus, Ch. Nd. y entre de manière inopinée et tombe sur les jeunes garçons nus et en plein acte sexuel.



Pris en flagrant délit, L. Mb. et A. Nd. se sont vite rhabillés. Interpellés et conduits à la gendarmerie de Ngor, les mis en cause contestent les faits.



Seulement, après exploitation du téléphone de L. Mb., les limiers y ont découvert des « images à caractère pornographique qui illustrent des rapports sexuels entre hommes ».



Après cette découverte accablante, les enquêteurs les ont placés en garde à vue avant de les conduire, hier vendredi, devant le procureur de la République, rapporte l’Observateur.