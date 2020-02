Île de la Madeleine: trois (3) pécheurs portés disparus depuis mercredi

Trois (3) pécheurs de Soumbédioune sont portés disparus depuis mercredi 19 février 2020 vers les coups de 18 heures au large de l'Île de la Madeleine. Partis en mer, ils ne sont jamais revenus. Et hier-jeudi, leurs collègues ont récupéré leur pirogue et leurs matériels de pèche, mais les pécheurs restent toujours introuvables.D’après L’AS qui donne l’information dans sa livraison de ce vendredi, les sapeurs pompiers et de plongeurs de la marine nationale mènent les recherches sure la zone de disparition.Pour rappel, la soirée du 16 septembre 2019, une pirogue à son bord près de 40 personnes avait chaviré au large de la Corniche Ouest (Dakar), près de l’île de la Madeleine . Le bilan était de 4 morts, 35 rescapés dont 24 Sénégalais et 6 Français,