Affaire Yaakar – Teranga : Diomaye active l’Ige pour faire la lumière sur ce «manquement grave»

Au Sénégal, lors de sa Déclaration de politique générale (DPG) devant l'Assemblée nationale le 8 septembre 2026, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a révélé un contentieux financier majeur de 55 millions de dollars (environ 30 milliards de FCFA) lié au retrait de la compagnie pétrolière américaine Kosmos Energy du bloc gazier Yakaar-Teranga. «Quelqu’un s’est cru en droit de se substituer à l’Etat et de faire grâce à Kosmos de cette somme», avait-il révélé.



Face à cette situation, dans son édition de ce jeudi 10 septembre, L’Observateur révèle de son côté que l’Inspection générale d’Etat (Ige) a été activée sur instruction du président Diomaye Faye, pour faire toute la lumière sur ce «manquement grave». Abdourhamane Diouf, qui a remplacé Souleye Birame Diop au ministère de l’Energie et du Pétrole, a également été saisi par l’Ige à travers une correspondance, pour l’informer de l’ouverture de la mission d’investigation.



Alioune Guèye, ancien directeur général de la Petrosen (compagnie pétrolière nationale publique du Sénégal) a quant à lui rejeté toutes les accusations du Premier ministre, dans une longue tribune sur les réseaux sociaux. «Personne ne doit 55 millions (de dollars) à l’Etat», s’est-il défendu, ajoutant qu’il se mettra «à la disposition de toute institution» en charge de faire la lumière sur ce dossier.



Pour rappel, le bloc gazier Yakaar-Téranga est un gisement offshore majeur situé au large du Sénégal, dans le bassin de Cayar, qui est devenu un enjeu central de souveraineté énergétique nationale.