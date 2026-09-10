Agence Senelec de Yoff – Dakar : un jeune d’une vingtaine d’années tente un vol avec violence en plein jour

Ameth M., 23 ans, se présentant comme receveur de Tata et domicilié à Yoff Ndeugane (Dakar), a été arrêté par la brigade de gendarmerie de la Foire puis déféré au parquet, mercredi 09 septembre. Il est poursuivi pour tentative de vol avec violences et voies de fait au préjudice de l'agence de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) de Yoff.



Les faits remontent au 7 septembre dernier, vers 6h30 du matin, selon les informations de Libération. Alors que A. Aw, agent d'entretien de l'agence, s'affairait au nettoyage des locaux, Ameth M. s'y est introduit discrètement. Une fois à l'intérieur, il aurait refermé la porte derrière lui avant de s'en prendre à la femme de ménage.



Selon le récit, il aurait menacé A.Aw et lui aurait intimé l'ordre de lui remettre tout ce qu'elle avait sur elle. Prise de panique, la victime s'est mise à crier. C'est à ce moment que l'agresseur s'est emparé d'un extincteur pour l'asperger avant de la rouer de coups.



L'intervention rapide de deux vigiles a permis de maîtriser l'individu et de le conduire à la gendarmerie.

Entendu par les enquêteurs, Ameth M., déjà connu des services de gendarmerie, a tenté de nier les faits. Il n'a toutefois pas pu justifier sa présence sur les lieux au moment de l'agression.