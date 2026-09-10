Présidence de la Fifa: la Fédération française de football retire son soutien à Infantino

La Fédération française de football (FFF) a décidé, ce jeudi 10 septembre, de retirer son soutien à Gianni Infantino, le président de la Fifa et candidat à un nouveau mandat lors des élections qui auront lieu en mars 2027. Cette décision, annoncée par Philippe Diallo, président de la FFF, «a été prise de façon collégiale» par le Comité exécutif de l’Institution qu’il dirige, selon les précisions de nos confrères de RFI.



Depuis des mois, Gianni Infantino fait l’objet de vives critiques après qu’il a élaboré, sans grande concertation, un projet de création d'une société commerciale ouverte à des investisseurs privés à hauteur de 20% pour y loger les recettes de la Coupe du monde. Sous la pression du monde du football, s’il a été contraint de retirer son projet et de présenter des excuses, il est toujours la cible de critiques, ses détracteurs lui reprochant une gestion opaque de la FIFA.



En dehors de la France, plusieurs fédérations européennes avaient déjà retiré leur soutien à Gianni Infantino. Il s’agit, entre autres, de la Suède, de l'Écosse, de l'Italie et de la Belgique. Tous ces pays réfléchiraient à présenter un candidat commun pour faire barrage à Infantino, qui reste pour l’instant le seul candidat à l’élection prévue en mars 2027.