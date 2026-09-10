«Barça Walla Barsakh» : un individu arnaque six candidats avec un faux départ en Europe depuis le Port de Dakar

Le nommé El Hadji Khalifa Sadio est en garde à vue depuis le 8 septembre au commissariat de Zac Mbao (banlieue de Dakar). Selon le quotidien Libération, il est poursuivi pour escroquerie et trafic de migrants. C'est six personnes (G.S.Mbodji, O.Sow, O.Massaly, O.Sy, O.Diallo et M.Faye) qui l'ont elles-mêmes conduit au commissariat.



Selon les déclarations de ces derniers, le mis en cause leur avait proposé, contre rémunération, d'organiser leur voyage clandestin vers l'Europe par voie maritime, avec un embarquement prévu au Port de Dakar.



Pour ce faire, il aurait organisé leur regroupement à Zac Mbao dans la nuit du 08 au 09 septembre 2026, en vue de leur transfert vers le point d'embarquement.



Chaque candidat au voyage aurait remis au mis en cause la somme de 60.000 FCFA présentée comme des frais de dossier. Il était également convenu que chacun lui verse 300.000 FCFA supplémentaires une fois arrivé en Europe.



Mais après avoir attendu toute la nuit à Zac Mbao, aucun véhicule n'est venu les chercher pour les conduire au Port de Dakar. Interpellé par les candidats, El Hadji Khalifa Sadio aurait expliqué qu'il attendait le convoyeur principal, qu'il n'arrivait pas à joindre au téléphone.



Comprenant qu'il n'y avait ni embarcation ni moyen de transport et s'estimant floués, les six hommes ont décidé, vers 08 heures du matin, de conduire le mis en cause au commissariat.



Entendu par les enquêteurs, El Hadji Khalifa Sadio a reconnu avoir bien perçu l'argent des plaignants. Il affirme cependant l'avoir remis à un autre individu qu'il présente comme son intermédiaire dans cette opération.