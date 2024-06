Iles du Saloum : l'exploitation du pétrole de Sangomar inquiètent les communautés insulaires

Les îles du Saloum vivent et comptent beaucoup sur l'exploitation halieutiques. Cette Sénégal qui capitalise des milliers d'îles se trouve dans le département de Foundiougne. C'est pourquoi ces insulaires nourrissent de plus en plus des inquiétudes quant à l'exploitation du pétrole de Sangomar. Une activité qui devra commencer sous peu. Ces communautés des îles du Saloum redoutent des problèmes sur leur santé, l'environnement et la disparition probable des ressources halieutiques.



A ce propos, une conférence publique organisée à Foundiougne a permis à ces communautés d'exposer leurs doléances. Cette conférence était sous la houlette du centre de recherche et d'action sur les droits économiques sociaux et culturels. Docteur Moussa Mamadou Baldé, responsable sécurité alimentaire et résilience, "ce que nous avons tendance souvent à mettre en avant, surtout par les pouvoirs publics. C'est que les avantages de la manne financière qui sera retirée de cette exploitation. Et souvent ce que nous appelons les coûts économiques et environnementaux ce sont souvent les populations locales qui sont victimes de ces coûts. Une éventuelle marée noire pourrait compromettre de manière négative leurs moyens de subsistance".



Les risques sur l'environnement et les ressources naturelles ne sont pas à minorer. Donc ces concertations sont pour alerter les autorités afin que des mesures d'accompagnement soient prises. Sur cette question l'enseignant-chercheur à l'université Elhadji Ibrahima Niass du Sine Saloum, Dr Babou Faye évoque l'expérience internationale vécue dans ce domaine pour dire que les risques sont réels. "Nous pouvons prendre ses expériences internationales comme fondement pour faire le plaidoyer dès l'arrivée de ces risques", a fait savoir Docteur Faye.



C'est une zone qui compte des mareyeurs, pêcheurs et des femmes transformatrices. L'exploitation de ces ressources gazières, selon les spécialistes entraineront de nouvelles habitudes et comportement dans les activités de ces communautés insulaires. Ainsi, il est prévu des campagnes de sensibilisation.