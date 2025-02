Iliman Ndiaye blessé au genou : plusieurs semaines d’indisponibilité à prévoir

Touché au genou droit et contraint de quitter le terrain en larmes lors du derby Everton-Liverpool (2-2) mercredi soir, Iliman Ndiaye pourrait être absent pendant plusieurs semaines. Son entraîneur, David Moyes, a confirmé la blessure ce vendredi en conférence de presse.



La sortie en pleurs d'Iliman Ndiaye lors du derby Everton-Liverpool (2-2) mercredi soir laissait craindre une blessure sérieuse. Son manager David Moyes l'a confirmé deux jours plus tard. « Il est touché au ligament collatéral médial (du genou droit), a indiqué l'entraîneur des Toffees en conférence de presse. « Il n'est vraiment pas bien en ce moment », a-t-il ajouté.



David Moyes n'a en revanche pas été en mesure de fournir une durée précise d'indisponibilité. « Nous en saurons bientôt plus, mais nous sommes sûrs qu'il sera absent au moins plusieurs semaines », a poursuivi l'ancien entraîneur de West Ham. Sa fin de saison pourrait ainsi être compromise.



Cette blessure constitue un coup dur pour l’attaquant d’Everton, qui était en grande forme avant ce coup d’arrêt. Auteur de huit buts toutes compétitions confondues cette saison, Ndiaye avait marqué lors des trois matchs précédant le derby. Son apport avait permis à Everton d’enchaîner trois victoires consécutives en Premier League, une première depuis plus d’un an, et de s’éloigner de la zone rouge.