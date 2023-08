Iliman Ndiaye, nouvelle recrue de l’OM : « je réalise mon rêve »

Officiellement nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain offensif sénégalais, Iliman Ndiaye (23 ans) a fait part de ses premiers mots en tant que joueur phocéen dans la vidéo publiée par le compte officiel du club. Il s’adresse directement aux supporters et raconte son histoire en tant que minot de Marseille et les nombreux rebondissements dans sa carrière :



« C’est l’histoire d’un rêve, l’histoire d’un minot qui se bat pour le réaliser. Depuis tout petit, je rêve de football. A 11 ans, j’ai découvert une ville : Marseille. Son olympique magnifique, son incroyable 12ème homme. A force de détermination, j’ai intégré les rangs olympiens. Mais la vie m’a promis à une longue et sinueuse odyssée, avant celle que j’entame aujourd’hui. Mes années au Dakar Sacré Cœur, le retour en Europe, les tournois de futsal, les refus de clubs pro, la chance que m’a donnée Sheffield », a dit le milieu offensif sénégalais.





Avant d’ajouter : « C’est l’heure du retour aux sources, à Marseille ! J’ai tellement hâte de découvrir l’Orange Vélodrome ! Aujourd’hui, je réalise mon rêve. Je rejoins l’Odyssée Massalia, je suis Olympien. Allez l’OM ! Moi je suis un fan de l’OM. Ça c’est un de mes premiers rêves, je ne fais que d’y penser, toujours ».





En deux saisons sous les couleurs de Shieffeld United, Iliman Ndiaye a disputé 88 matchs pour 22 buts et 14 passes décisives. Ses 13 réalisations en Championship la saison passée ont permis aux Blades de remonter en Premier League.