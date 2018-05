Imam Aliou Ndao : «Un Etat laïque ne peut pas permettre à l’Islam de s’épanouir»

Imam Aliou Ndao ne croit pas que l’Islam puisse s’épanouir au Sénégal, même avec ses de 95% de musulmans. Et pour cause, soutient l’Imam accusé d’apologie du terrorisme, association de malfaiteurs entre autres, le Sénégal est une République laïque.



En effet, a-t-il déclaré à la barre : «En Islam on ne peut pas avoir du pouvoir temporel et spirituel. Et, la laïcité est la séparation des pouvoir temporel et spirituel. Je ne crois pas qu'un Etat laïque puisse permettre à l’Islam de s’épanouir».



Diagnostiquant l’origine des maux dont souffre la société sénégalaise, le religieux croit savoir qu’ils relèvent du faible taux de jeunes n'ayant pas passés par les daaras : «L’augmentation de la criminalité au Sénégal est favorisée par les habitudes, parce que certains jeunes n’ont pas fait les daaras», explique-t-il.