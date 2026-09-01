«J’ai traversé un burn out…» : la chanteuse Adiouza revient avec «Kuluna Yi» et se confesse

Après une longue absence de la scène musicale, la chanteuse sénégalaise Adiouza s’apprête à retrouver son public avec un nouveau single intitulé « Kuluna Yi ». Cette longue parenthèse a été marquée par plusieurs engagements professionnels, mais aussi par des difficultés personnelles qui l’ont poussée à prendre du recul, selon une interview qu’elle a accordé à L’observateur.



Sur l’affiche annonçant son prochain single, la chanteuse a accompagné son retour de la phrase « Khar bi yague na » (« l’attente a été longue »). Cette formule a fait écho à son absence de la scène musicale et a soulevé des interrogations sur les raisons de cette pause.



Elle a donc répondu aux spéculations : «J’ai été engagée sur plusieurs projets en même temps, avec aussi quelques difficultés personnelles qui m’ont beaucoup affectée. J’ai notamment eu des problèmes liés à des prêts qui ont fini par me peser énormément. Tout cela m’a amenée à prendre du recul», a-t-elle souligné dans l’interview.



«J’ai traversé un burn-out…»



Après deux ans ou plus sans véritable nouveau rendez-vous musical, Adiouza a expliqué que cette absence n’avait pas été subie, mais qu’elle avait résulté d’un choix personnel. « C’était un choix. J’ai traversé un burn-out et, à un moment donné, je n’étais tout simplement plus en état de retourner au studio, encore moins de composer. Je n’avais plus cette disponibilité mentale», a-t-elle évoqué.



Cette période lui a également permis de revoir ses priorités et de se recentrer sur elle-même. «À un moment, j’ai compris qu’au lieu de courir derrière un projet, le succès ou la reconnaissance, il fallait que je me choisisse. J’ai donc lâché le fil pendant un moment pour pouvoir aujourd’hui, le reprendre en main», a-t-elle affirmé.



La chanteuse a par ailleurs assuré avoir retrouvé un meilleur équilibre après cette période difficile. «Je me sens beaucoup mieux aussi bien physiquement que dans mon bien-être général», a-t-elle poursuivi.



«Mon fils m’a fait prendre conscience»



Son envie de revenir à la musique a finalement été ravivée par une question de son fils. Celui-ci lui a demandé quel était son métier, une interrogation qui l’a poussée à réfléchir à son absence de la scène. « C’est drôle, car mon fils m’a fait prendre conscience que je m’étais peut-être trop absentée de la scène musicale. Un jour, il m’a demandé quel était mon métier, je ne savais pas quoi lui répondre. Cette question m’a donné envie de reprendre ma plume et retrouver le chemin du studio. », t-elle poursuivi.



Pour ce retour, Adiouza a choisi « Kuluna Yi », un titre dont elle n’a pas souhaité dévoiler le contenu avant sa sortie. «Je préfère laisser le public découvrir au moment de sortie. Comme souvent dans mes chansons, il y aura un thème à double sens», a-t-elle souligné.