Imam Ndao : «J’ai des images plus horribles où il y a des gens qui sont tués et mangés»

A peine démarré, le 16e jour de procès de l’Imam Aliou Badara Ndao et de ses co-accusés tient en haleine les spectateurs. En effet, questionné par le procureur de la République sur les vidéos trouvées dans sa machine, il a affirmé qu’il y en a de plus horribles dont certaines montrant des personnes tuées et mangées ensuite.



«Depuis que j’ai 19 ans et maintenant j’en ai 60, je garde des vidéos dans ma machine pour ma propre connaissance. Les vidéos concernaient l’Etat Islamique et l’armée Irakienne. Les entraînements font partie de l’évolution sur tous les plans », a-t-il déclaré à la barre. Et de poursuivre : « J’ai vu en eux la détermination. C’est pourquoi je disais que le problème du terrorisme ne peut pas se régler par la force».



L’imam Ndao qui est poursuivi pour apologie du terrorisme, association de malfaiteurs entre autres, révèle que les images projetées jeudi dernier à la salle d’audience de la Chambre criminelle ne sont rien comparées aux autres qu’il détient toujours.



«J’ai des vidéos plus horribles que celles que le Tribunal a projetées. Il y a des vidéos où on tue des personnes et après ont les mange. Et elles concernant beaucoup de pays comme la Birmanie, Centrafrique l’Irak etc. C’est pour vous montrer que je fais des recherches partout. Et pour ma propre connaissance et ma culture, j’ai gardé ces vidéos dans ma machine», a-t-il soutenu.