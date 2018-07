Immigration : 75 migrants clandestins sénégalais encore interceptés par la Mauritanie

A rappeler que la police mauritanienne a sauvé 125 migrants clandestins sénégalais dont l’embarcation en partance pour l’Espagne a subi une panne de moteur. «26 ou 27» autres membres du groupe de migrants ont disparu dans la nature. Ils sont recherchés dans la zone désertique du Nord-Ouest de la Mauritanie, renseigne la chef de la police mauritanienne.

Les Sénégalais sont apparemment prêts à tout pour regagner l’Europe. Beaucoup parmi ces candidats à l'immigration sont portés disparus dans le désert mauritanien, d’autres, interceptés à Saint-Louis et à Joal. Un autre groupe, au nombre 75 migrants ont été arrêtés ce jeudi, en Mauritanie.Un directeur de la police mauritanienne, Mohamed Abdallah ould Taleb, qui a fait face à la presse informe que le groupe de Sénégalais, qui compte deux femmes, a été intercepté alors que les uns circulaient dans la ville de Nouadhibou et les autres étaient encore sur la plage de la localité.Il souligne que ces migrants ont échoué sur leurs côtes lundi dernier après cinq jours en mer. Leur embarcation en provenance du Sénégal, a subi une panne de moteur au large du Maroc. Et, elle a été emportée par la houle jusqu’en Mauritanie, avance-t-il.Ould Taleb de préciser que plusieurs migrants sénégalais arrêtés sont dans un état de «fatigue extrême» ayant nécessité des soins en attendant le rapatriement de l’ensemble du groupe.