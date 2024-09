Immigration irrégulière : ADHA et ENDA ECOPOLE appellent l'Etat à trouver des solutions pérennes

Dans un communiqué conjoint parvenu à PressAfrik, Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) et ENDA ECOPOLE ont exprimé leur ", tristesse, douleur et indignation face à la tragédie de la migration irrégulière survenue au large des côtes sénégalaises où de nombreux jeunes, en quête d’un avenir meilleur, continuent de perdre la vie en tentant de rejoindre l’Europe à bord d’embarcations de fortune". Les deux organisations ont, à cet effet, salué la présence du chef de l'Etat sur les lieux aussitôt après ce drame. En revanche, elles ont interpellé l'Etat sur "ces drames répétitifs", tout en ne manquant pas d'appeler "à une introspection et une réévaluation profonde des politiques de jeunesse et de migration afin de mettre en place des solutions durables".



Dès lors, les deux entités appellent à un changement de paradigme urgent pour éradiquer le fléau de l'immigration clandestine. Et pour y parvenir, ADHA et ECOPOLE prônent la remise en question du mythe de la diaspora. "La glorification excessive de la diaspora et des rémittences financières renforcent une idée fausse selon laquelle la réussite est uniquement possible hors de nos frontières. Ce narratif, bien qu’encouragé par certains, alimente l'illusion d'un prestige à l'étranger, souvent démenti par la réalité", ont fustigé les deux organisations.



Par ailleurs, investir dans les infrastructures régionales est une autre voie de solution indiquée par les deux entités. "Une solution durable pour freiner l’exode rural et la migration irrégulière réside dans la transformation de notre modèle de gouvernance de nos ressources, l’investissement massif dans les infrastructures éducatives et économiques régionales", ont indiqué les deux organisations.



A terme, ADHA et ENDA ECOPOL sont pour la restauration de la Confiance en l'Avenir du Pays et à un Appel à l’Action.